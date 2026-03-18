“Es terrible”: hombre denuncia que le negaron cirugía tras sufrir un accidente de tránsito

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Un hombre, identificado con el nombre Nicolás en redes sociales, hizo pública en X, en las últimas horas, una situación de salud que se encuentra viviendo, luego de haberse fracturado varias costillas en un accidente de tránsito y no haber sido operado en su prestador privado, el Círculo Católico

El paciente se contactó de forma interna con el cirujano Julio Trostchansky, presidente de la Sociedad de Cirugía de Tórax, quien realizó un posteo explicando la situación. Según dijo, el hombre tiene una “indicación clara” de ser intervenido para que le coloquen placas de titanio en los huesos dañados.

“No es una opción excepcional: es una técnica respaldada por evidencia científica, recomendada por sociedades internacionales y utilizada en nuestro medio. Reduce el dolor, mejora la función respiratoria, disminuye complicaciones y permite una recuperación más rápida. Además, cuanto más precoz se realiza, mejores son los resultados”, sumó el médico.

A raíz de esa publicación, Nicolás decidió hacerse eco y contar su experiencia: en primer lugar, le agradeció al cirujano por el “respaldo” y calificó como “terrible” lo que le están haciendo, “comprometiendo” su salud y su futuro.

“Llevo semanas luchando por tener calidad de vida y lidiando con el dolor físico sin que mi prestador de salud me dé respuesta, aun habiendo tenido claras omisiones, como, por ejemplo, haberme comunicado de forma verbal que la institución no se hacía cargo de esta intervención”, agregó el damnificado.

Además, dijo que debe atravesar este proceso “en estado de vulnerabilidad” en la unidad de cuidados intensivos “bajo efectos de medicación en dosis altísimas para paliar el dolor”. “No exijo más que que se respete mi derecho a la salud”, finalizó.

Otra usuaria le consultó, en comentarios, si podía brindar ayuda, y él contestó que estaba “en manos” de gente que lo estaba tratando de ayudar. “Esperemos lograr que me puedan operar y empezar a recuperarme”, añadió.

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