Locales

“¡Es tarada!”: peatón que llevaba a discapacitada se topó con conductora y hubo insultos

Por Gerardo Carrasco

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En los últimos 20 años, el incremento del parque automotor en Uruguay ha generado dolores de crecimiento. Por ejemplo, problemas de tránsito que eran desconocidos en el Uruguay del siglo XX, así como un déficit de plazas de estacionamiento.

A esas dificultades de capacidad e infraestructura hay que sumar la falta de cultura cívica de algunos conductores, que se saltan alegremente la normativa más básica: no encender el señalero al doblar, ignorar los límites de velocidad y cruzar los semáforos en luz “naranja” son algunas de las “vivezas” más comunes en el tránsito montevideano, que presenta otra lamentable característica: la generalizada falta de respeto hacia el peatón.

Cualquier caminante de la ciudad puede comprobar —al igual que el autor de estas líneas— que la preferencia del peatón en las esquinas (una norma universal) es letra muerta en Montevideo. Por ello, en cualquier esquina —salvo la existencia de un semáforo o paso peatonal—, la experiencia de cruzar se asemeja mucho a esos documentales sobre fauna salvaje africana, en los que cebras, búfalos o gacelas deben atravesar ríos infestados de cocodrilos: hay que armarse de paciencia y velocidad, y tener suerte.

Además, se produce también un fenómeno de “traslado de dificultades” que va desde la calzada a la vereda: conductores que deciden respetar la norma que impide estacionar en la calle, y, para resolver su problema, deciden no respetar la norma que impide hacerlo sobre la vereda.

Esa es precisamente la situación que fue captada recientemente en video, y que generó una controversia en redes sociales.

El registro fue publicado en la red social X por el comunicador Albérico Barrios, y muestra la enojosa situación a la que se vio enfrentado un peatón que llevaba a una anciana en silla de ruedas.

Ambas personas circulaban por bulevar Artigas entre Rodó y Charrúa, cuando se toparon con algo que no debería estar allí: un auto estacionado a lo ancho de la vereda y que no dejaba sitio para pasar.

Mientras el caminante y su acompañante con discapacidad se veían obligados a bajar a la calzada para sortear el obstáculo, la conductora del auto apareció en el lugar, y fue blanco de invectivas por parte del airado viandante.

La impunidad. Cero control de la @imtransito vereda obstruida Bv Artigas entre Rodó y Chana pic.twitter.com/OJkopGs98j — Albérico Barrios (@AlbericoBarrios) April 6, 2026

“¡Cómo va a hacer eso, doña!”, gritó el hombre, quién también indagó —probablemente de manera retórica— si su interlocutora era “tarada o mongólica”. Luego, tomó su celular para fotografiar a la dueña del coche, con el fin de denunciarla.

La difusión del video desató de inmediato un debate que tocó diversas facetas del asunto.

En ese sentido, todos los internautas coincidieron en que la conductora había estacionado de manera indebida. Sin embargo, algunos alegaron que quizá “no se dio cuenta” y consideraron que la reacción del hombre fue excesiva.

Otros, sin embargo, entendieron que la conducta de la mujer fue desconsiderada y que merecía la reprimenda y las sanciones que pudieran caberle. Por otra parte, y como sucede en cualquier discusión en redes, la política partidaria permeó los argumentos. En este caso, se debatió la responsabilidad que podría tener o no el gobierno departamental en el hecho.

Hay multas

En noviembre pasado, la Intendencia de Montevideo comenzó a aplicar multas en vehículos estacionados en veredas o bicisendas de la capital.

La sanción es de 3 unidades reajustables ($ 5.734,59)

Por Gerardo Carrasco

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