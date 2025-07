“Es tan retorcido” y “¡Pobre mujer!”: Da Silva por denuncia a Viera en Colonización

Política

El senador blanco Sebastián Da Silva relató las circunstancias que llevaron a una funcionaria del Instituto Nacional de Colonización (INC) a denunciar por acoso laboral a su expresidente, Eduardo Viera, quien renunció tras un escándalo por su condición de colono.

La mujer, que prefiere no revelar su identidad, radicó la denuncia el 21 de mayo en el INC, luego de que escuchó a Viera insinuar públicamente que ella había filtrado documentos confidenciales en una entrevista con Arriba gente (Canal 10).

En esa ocasión, Viera —que aún no había renunciado— dio a entender que una persona que trabajó en comisión con Da Silva filtró información sobre la compra millonaria de la estancia María Dolores por parte del INC, aunque sin nombrarla directamente.

“Hace unos días yo lo llamé a Da Silva, hará 20 días o un mes, para hablar de temas de Colonización. […] En esa oportunidad me dijo que había una funcionaria en Colonización que trabaja con él en política. ¡Qué casualidad que en estos días se han filtrado expedientes que no son públicos!”, lanzó entonces.

También comentó que “si bien todas las resoluciones de colonización se hacen públicas, se cuelgan después” en la web.

Consultado por Montevideo Portal, Da Silva relató la charla con Viera: “Estaba andando allá en el campo y me llama Viera. Me pareció de orden la llamada, porque soy presidente de la Comisión de Ganadería. Hablamos del tema del campo. Estuvimos hablando como media hora”.

Da Silva recordó que al final del intercambio le dijo: “Mirá que ahí [en el INC] tenés a un valor: fulana de tal”, y aclaró que no da su nombre porque ella no quiere salir públicamente. “Le dije [a Viera]: ‘[Fulana] es mis ojos y oídos’ […]. Es una persona de mi confianza”, señaló.

“Yo no oculto nada, no tengo nada que ocultar”, agregó Da Silva y aseguró que todo se generó por un acto de sinceridad malinterpretado por Viera. “Este [Viera] es tan retorcido que se acordó”, opinó.

También aclaró que la funcionaria no fue quien le proporcionó información sobre la estancia María Dolores: “Con el nivel de conocimiento que uno tiene del tema, lo sabía todo el mundo en el sector”.

“Este la 'enchastra' en un programa. Y esta dijo: a mí no me van a enchastrar. Se calentó, se molestó e hizo la denuncia ese día de Arriba gente. Él era una jerarquía que no puede enchastrar a ningún funcionario o subordinado si no tiene pruebas”, explicó Da Silva.

Agregó que incluso se manejó la posibilidad de levantar la denuncia luego de la renuncia de Viera, para evitar que la funcionaria se viera expuesta. “Creo que la va a levantar; o sea, no le interesa seguir con la denuncia. Pero no sé, no he hablado con ella”.

Finalmente, Da Silva destacó que, aunque Viera no mencionó nombres, la referencia era claramente hacia una sola persona. “Si se va con pase en comisión con un legislador y el organismo tiene 200 funcionarios, todos saben que estaban hablando de ella. Ella se quiso reivindicar porque ¡pobre mujer, no hizo nada!”.