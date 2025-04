“Es mi decisión”: candidato del FA contó diálogo con intendenta que le impidió usar teatro

Política

La Intendencia de Salto rechazó la utilización del Teatro Larrañaga para un acto político del exjefe comunal y actual candidato departamental por el Frente Amplio, Ramón Fonticiella, donde este viernes 11 presentaría sus prioridades programáticas.

El hecho generó revuelo días atrás, luego de que el consultor político Luis Costa Bonino indicara que la decisión se debía a una “represalia” ya que Fonticiella supera en las encuestas al otro candidato frenteamplista Álvaro Lima, diputado y hermano del exintendente Andrés Lima.

En diálogo con Montevideo Portal, Fonticiella contó las comunicaciones que tuvo al respecto con la intendenta Ingrid Urroz y opinó que la jerarca “se equivocó”, aunque evitó atribuir intenciones a la decisión.

Pese al insuceso, el candidato frenteamplista afirmó que el acto ya tiene un nuevo lugar asignado, y finalmente se celebrará este viernes a las 19:00 en el estadio cerrado del Club Círculo Sportivo. Allí estará para acompañarlo, como fue planificado originalmente, la senadora Blanca Rodríguez.

“Con esto hemos subsanado la parte locativa diría yo, pero no la parte emotiva, porque el teatro Larrañaga para los salteños es un ícono en todo sentido”, comenzó Fonticiella.

El exintendente, que vuelve a postularse, indicó que desde su campaña pidieron por escrito a la comuna el uso del teatro, ya que “verbalmente la intendenta” le había dicho que estaba libre y se podía usar. “Lamentablemente su posición varió y me llamó por teléfono a mí el lunes a la mañana para decirme que lamentaba que hubiéramos comenzado la publicidad [del acto] porque había decidido no otorgar el teatro. Pero no me dijo que no lo iba a otorgar porque estaba ocupado; me dijo que no lo iba a otorgar porque había decidido que no era bueno que estuviera en una actividad política. Ese es el cerno del tema”, indicó el candidato en su diálogo con Montevideo Portal.

De acuerdo con su relato, en los días posteriores a esta comunicación hubo “mucha gente” que buscó una posible salida al diferendo, pero no hubo un acuerdo.

“Cuando pregunté en qué decreto de la Junta Departamental, o resolución del intendente estaba apoyado esto, se me dijo: en mi decisión de que no es bueno que haya un acto político”, señaló.

Repreguntado sobre si vincula la decisión en que su rival en la interna frenteamplista es el hermano del exintendente Lima, Fonticiella respondió: “Yo no vinculo a nadie, porque no puedo adjudicar una intención que no toleraría que me adjudicaran a mí. Creo que ha habido un error de procedimiento, una falta de experiencia, y nada más”.

En este sentido, el exintendente remarcó que la actual jefa comunal “se equivocó”. “Yo no perdí nunca la calma, porque entiendo de estas cosas... No las haría nunca, pero a veces el ser humano se equivoca. Y así como se equivocó la señora y sus asesores, me puedo equivocar yo mañana. No tengo derecho a adjudicar ningún tipo de intencionalidad. Hay que actuar y punto”, finalizó.

