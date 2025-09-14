“Es más fácil que tirar piedras de afuera”: Olivera dio detalles de su almuerzo con Orsi

Política

El intendente blanco de Paysandú, Nicolás Olivera, dio detalles del almuerzo que compartió con el presidente de la República, Yamandú Orsi, que tuvo lugar este viernes 12 de setiembre y que no pasó desapercibido por parte de los medios.

El líder del Congreso de Intendentes afirmó que se trató de “una coordinación fácil”: “Nos sentamos un día para conversar, para dialogar”. “Fue una buena instancia para ponernos a tiro sobre varios temas, no solamente vinculado con los gobiernos departamentales o las intendencias”, valoró en diálogo con Subrayado (Canal 10).

En cuanto a qué se habló, dijo que hubo “de todo” en la agenda. “Inversiones, hojas de ruta, Udelar, UTEC, hidrógeno verde”, ejemplificó. En este último punto, indicó que “Uruguay ya viene bien encaminado a esta nueva etapa en materia de matriz energética”. “Obviamente estamos en etapas que requieren voluntad y el presidente está afín a darle para adelante”, sumó.

“La agenda está nutrida y lo más importante es que el diálogo está abierto. El gobierno está afín a poder sentarse, poder conversar, poder avanzar. Eso nos muestra como un país civilizado en ese sentido, en donde es más fácil sentarse y conversar que tirar pierdas de afuera”, completó.