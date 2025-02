“Es dramático”: próximo presidente de ANEP sobre creciente inasistencia de alumnos a clase

Locales

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) presentó este lunes los resultados del informe Aristas 2023, que entrega datos sobre el desempeño de los alumnos de tercero y sexto año, pero también mide otros factores vinculados a las trayectorias educativas.

De la presentación del informe participó Pablo Caggiani, actual director del Ineed en representación del Frente Amplio y designado como próximo presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

“Si la mayoría de los niveles de logros son explicados por factores que no son escolares, lo que estamos haciendo es convidar al resto de la matriz de política pública a mirar la segmentación del territorio, las condiciones de vida de las infancias y las adolescencias... Un conjunto de cosas que, por más que la inspectora quiera, o la directora quiera, no las va a cambiar”, dijo Caggiani al analizar los resultados.

“Ahora, la sociedad tiene que ser consciente de que se necesita modificar esas cosas para modificar otras. Colocar más recursos en esas políticas implica quitar recursos de otra. O conseguir más recursos. Ahí que se arreglen los encargados de eso”, agregó.

En su participación, Caggiani apuntó al “drama de la inasistencia”. “Uruguay se debe un conjunto de políticas que aborden seriamente este tema. Me consta que hay iniciativas de cosas que no han tenido los efectos esperados. Creo que tenemos que colocar este tema en el centro, porque todo lo demás no pasa si los gurises están en la escuela. Y pasan sí otras cosas si no están en la escuela. La prioridad es la asistencia a clase”, apuntó.

“Realmente es un tema dramático. Y cuando uno lo coloca en este marco es dramático. Si uno lo coloca en las adolescencias, y en los temas de violencia y convivencia, es todavía más dramático. Necesitamos un gran acuerdo detrás de que a la escuela hay que ir todos los días”, remarcó.

De acuerdo con el informe oficial, en promedio, el 56% de los alumnos de tercero y sexto registra inasistencias las últimas dos semanas, lo que ha aumentado “notoriamente” en comparación con el informe Aristas de 2017. Esta cifra es mayor en los contextos más desfavorables, en las escuelas públicas y en el interior.

“Mientras que en los centros privados el 32% de alumnos de tercero y sexto faltaron al menos una vez, en los públicos esta proporción asciende a 64,3% en tercero y a 58,6% en sexto”, señala el estudio.

“En 2017 alrededor de un 40% de los alumnos de tercero y sexto faltaron al menos una vez en las últimas dos semanas de clase, pero este porcentaje asciende en 2023 a 57,1% en tercero y 53,8% en sexto”, detalla.

