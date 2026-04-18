“Es desesperante”: vecinos de Bella Italia reclaman presencia policial ante ola de robos

Policiales

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Vecinos del barrio Bella Italia en Montevideo se manifestaron en la tarde de este sábado y reclaman mayor presencia de efectivos policiales ante el aumento de robos en la zona.

En la esquina de las calles Aparicio Saravia y Florencia, un grupo de personas que vive en el lugar se reunió con carteles y prendió fuego para denunciar la situación y exigir más seguridad.

En los últimos días, los vecinos vivieron una ola de robos con armas blancas, hechos que los cansaron y los llevaron a manifestarse.

“Estamos cansados de llamar a la Policía, que a veces nos falla. Ayer [viernes] en una de las fallas que tuvieron fue que quedaron en venir a mi casa y no lo hicieron. Al rato hubo un robo”, detalló en diálogo con Telenoche una vecina.

“Ya no damos abasto, no podemos salir a trabajar tranquilos”, lamentó. En la misma línea, explicó que los robos son todos con las mismas características, ya que los ladrones llegan en moto y amenazan con cuchillos.

Además, detalló que esta situación en el barrio se vive hace “unos cuantos meses”. “Se había tranquilizado el barrio, pero ahora ya no podés salir tranquilo a la calle”, agregó la vecina.

Ante esto, enfatizó en que hace falta “mucha presencia policial”. “Le pido al gobierno que nos escuche, que se ponga en nuestro lugar también. Es desesperante”, sentenció.

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