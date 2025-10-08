Política

“Es como que tienen las cartas contra el pecho”: oposición por definición del Presupuesto

El proyecto de ley de Presupuesto culminó su etapa de debate en la comisión de Diputados y ahora pasará al plenario para su votación definitiva. La iniciativa del Poder Ejecutivo finalizó la etapa de discusión previa sin mayores sobresaltos, en una comisión que terminó entrada la madrugada de este miércoles.

El diputado nacionalista Pablo Abdala aseguró que no hubo mayores sorpresas en el resultado de la votación, que terminó en la madrugada de este miércoles, pero criticó que el proyecto “salió con la misma dosis de pobreza e insuficiencia con la que entró”.

“Habrá que ver ahora si el Frente Amplio es capaz de sostener todo lo que promovió y aprobó en la comisión. El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente estamos muy alineados en cuanto al comportamiento que hemos tenido, especialmente en los temas más polémicos, como la creación de impuestos”, señaló en diálogo con Montevideo Portal.

Otras fuentes parlamentarias dijeron a Montevideo Portal que blancos, colorados e independientes estuvieron alineados también en el rechazo a la discutida propuesta que incluye cambios sobre el acceso de la Dirección General Impositiva al secreto bancario.

En cuanto a eventuales reasignaciones, los consultados dijeron que la sesión de la comisión no tuvo mayores detalles ni definiciones acerca de estas partidas.

En su diálogo con Montevideo Portal, Abdala se mostró insatisfecho con el trabajo del oficialismo durante el tratamiento del proyecto. “El gobierno no tomó ninguna iniciativa ni planteó nada nuevo en cuanto a mejoras a la propuesta original. Se nos anuncia que en el plenario van a formular propuestas, pero hasta ahora no han dado ninguna pista”, apuntó.

Según apuntó, los representantes de la oposición formularon propuestas para incrementar los recursos hacia la educación y la Fiscalía General de la Nación. “Si el gobierno ya tiene resuelto lo que va a hacer, todavía no lo ha formalizado en el ámbito que hubiera correspondido. Es como que tienen las cartas contra el pecho”, afirmó.

Abdala argumentó que el proyecto tiene “muchas inconsistencias y muchas contradicciones” porque se plantea una “estrategia para fomentar la inversión y generar crecimiento” y a la vez “medidas claramente regresivas como la creación de nuevos impuestos”.

Por otra parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez consideró “bastante atípico” que los representantes del Frente Amplio hayan planteado discutir las reasignaciones presupuestales en el plenario. “El gobierno siempre es mano. No nos parece bueno no hacerlo aquí porque implica que no hay una apertura para poder negociar. No es una señal positiva”, aseguró en diálogo con La Diaria.

Además de las modificaciones para redirigir más recursos a la Udelar, UTEC, ANEP y el Ministerio Público, Rodríguez reafirmó la propuesta del Partido Colorado de adjudicar al programa Ni Silencio ni Tabú del Mides para combatir los problemas de salud mental los $ 40 millones que están destinados a la creación de una agencia sanitaria en el MSP, algo con lo que la oposición no está de acuerdo.

