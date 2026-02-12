“Es buenazo el loco”: la sorpresa de los vecinos de Pablo Goncálvez al saber dónde vive

Locales

Quienes lo han visto, nunca lo reconocieron porque suele estar de gorro y con la mirada al piso. Sí saben que en uno de los apartamentos vive una señora mayor con su hijo, pero, por la cantidad de viviendas que hay en el edificio, el contacto entre propietarios e inquilinos es relativamente escaso en el día a día.

Sin embargo, cuando se enteraron de que era Pablo Goncálvez, autor de tres asesinatos a mujeres entre enero de 1992 y febrero de 1993, la bola comenzó a correr rápido. Punta del Este no escapa de la realidad de cualquier ciudad del interior, en la que todos se conocen con todos, por lo que con un par de llamadas corroboraron que eran vecinos de Goncálvez.

A través de diferentes audios de WhatsApp, los lugareños expresaron su sorpresa. “La verdad que no sabía nada, pero el loco es buenazo. Nunca dio problemas y siempre anda como en la de él”, comentó uno de ellos, según el mensaje al que accedió Montevideo Portal.

Al mismo tiempo, destacó que no suele salir del apartamento o por lo menos no se lo ve en las inmediaciones del edificio, que está ubicado en la avenida Gorlero. “No va nunca a las reuniones de propietarios, va su madre a veces. Una mujer muy correcta”, comentó otro de los propietarios.

Algunas de las inmobiliarias que ofrecen apartamentos en ese edificio enviaron a sus clientes comunicados, aclarando que hasta el momento no ha habido ningún tipo de quejas con respecto al comportamiento de Goncálvez, así como tampoco denuncias en su contra.

A nivel policial, la información que se maneja es la misma. Las autoridades entienden que no hay nada fuera de control o de lo normal, así como tampoco se han reportado movimientos o hechos extraños en la zona donde vive el hombre.

La Policía entiende que la pena por los asesinatos ya fue cumplida, además de que es consciente de que pasaron varios años desde que se cometieron los hechos. En ese tiempo, desde que Goncálvez quedó en libertad, no ha habido reportes o denuncias de presuntos hechos ilícitos en Uruguay, aunque sí en Paraguay, donde estuvo por un tiempo.

Las autoridades sabían desde hace varios meses dónde estaba instalado y con quién vivía Goncálvez. Fuentes policiales indicaron que, al ser alguien con un prontuario complicado, las jefaturas departamentales suelen tener información en caso de que ese tipo de perfiles vivan en las ciudades.

Si bien el crimen por el que cayó primero fue el de María Victoria Williams, su tercera víctima, el primero de los homicidios fue el de Ana Luisa Miller Sichero, una joven de 26 años a la que mató en la madrugada del 1º de enero de 1992. Ella tenía 26 años y fue hallada en la playa de Solymar.

El segundo homicidio fue el de Andrea Castro, una adolescente de 15 años a la que mató por asfixia el 20 de setiembre de 1992 a la salida del boliche England, en Montevideo. Goncálvez llevó su cuerpo a la playa Mansa de Punta del Este. Además, dejó su corbata anudada en el cuello de la víctima, que luego serviría de prueba cuando Fiscalía encontró un juego de piezas idénticas en la casa del delincuente.



La tercera víctima fue María Victoria Williams Sanz, de 22 años, quien falleció asfixiada dentro del domicilio de Goncálvez el 8 de febrero de 1993.

Montevideo Portal