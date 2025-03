“Errores en investigación”, “causa armada” y “daño grande”: Carrera por su indagatoria

Política

El exsenador frenteamplista Charles Carrera reafirmó este martes que hubo “errores en la investigación” en su contra que lo indaga por el uso del Hospital Policial en anteriores administraciones frenteamplistas. El dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) también reclamó que su “situación procesal permanece incambiada”, pese a haber aportado diversas pruebas y testigos.

“Considero que se cometieron errores en la investigación; las opiniones de todos los expertos que presentamos —que se hicieron públicas en estos días— avalan mi accionar y ponen en entredicho la investigación que se viene desarrollando. Pero esto no implica que responsabilice a toda la institución; hace un tiempo un amigo me dijo: 'No son las instituciones las que fracasan, sino algunos seres humanos que las integran'”, sostuvo Carrera.

“Estos tres años de larga espera me han generado un daño muy grande”, señaló Carrera en otro pasaje de su comunicado, donde también señaló que confía confía “en que la razón y la verdad prevalecerán y se hará justicia”.

El exsenador también apuntó a que la causa fue “armada” por Asuntos Internos del Ministerio del Interior. “Esta dependencia no solo investigó y preparó la denuncia en la órbita del ministerio, sino que fue —y sigue siendo— el órgano auxiliar de la fiscalía”, afirmó.

El abogado penalista y exdiputado colorado Jorge Barrera afirmó en un escrito que el exsenador Carrera es inocente. Según el jurista, el frenteamplista actuó por razones humanitarias para “minimizar un daño” y que la Fiscalía debe proceder al “más inmediato archivo de las actuaciones de la indagatoria penal correspondiente”.

“No ha existido actuación arbitraria por parte del señor Carrera, sino el cumplimiento de un deber genérico de raigambre constitucional”, escribió el abogado y dirigente colorado.

La Justicia indaga el accionar de Carrera cuando fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior con un vecino de La Paloma (Rocha) que recibió un impacto de bala que deterioró su salud, posteriormente fue atendido en el Hospital Policial y la cartera le brindó algunos beneficios.

Barrera elaboró un informe técnico para sumar a la causa, al igual que ya lo habían hecho otros penalistas, como Gonzalo Fernández, Alvaro Richino, Carlos Delpiazzo, Miguel Pezzutti y José Korzeniak.

Delpiazzo, por su parte, consideró que la adopción de las medidas de asistencia a Víctor Hernández en el Hospital Policial “estuvieron justificadas en tanto supusieron el cumplimiento del deber genérico de raigambre constitucional de prevención del daño generado a terceros en el marco de la amplitud del bloque de constitucionalidad”.

En su comunicado, Carrera también reclama que la denuncia fue realizada en 20222 y que en plena campaña electoral se solicitó su desafuero. “La fiscal le comunicó a mis abogados que tomaría una decisión antes del 18 de noviembre, ya que 48 horas después la Corte Electoral proclamaría a los legisladores electos. Pero eso no ocurrió y no pude ser proclamado”, sostuvo.

