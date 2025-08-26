“Error garrafal”: piden corregir dichos de Caetano sobre Rivera en video de Presidencia

Política

El exdiputado colorado Ope Pasquet y el senador Robert Silva reclamaron este martes que Presidencia de la República “corrija” un fragmento del documental que difundió con motivo del aniversario de la Declaratoria de la Independencia, y apuntan en particular a dichos del historiador Gerardo Caetano sobre Fructuoso Rivera.

“Entre otros historiadores aparece allí Gerardo Caetano, que dice (minuto 25 del video, aprox.) que el 25 de agosto de 1825 Fructuoso Rivera 'estaba del lado de Lecor' [en alusión al general portugués]. Seguramente fue un 'lapsus' de Gerardo. Desde el “abrazo del Monzón”, ocurrido el 29 de abril de aquel año, Rivera y Lavalleja luchaban juntos contra los brasileños. El error es demasiado grueso, no es inocuo y debe ser corregido”, señaló Ope Pasquet.

En un documental difundido por Presidencia, titulado 25 de agosto de 1825, Caetano dice: “En la década de los 20, cuando se celebraba el centenario de aquellos acontecimientos, hubo una polémica muy fuerte, que eligió el Parlamento como su tribunal final de arbitraje en donde había dos leyes confrontadas: la ley que fijaba el 25 de agosto como fecha de la Independencia Nacional, que era una ley básicamente defendida por el Partido Nacional, con algunos colorados, y la ley del 18 de julio como fecha del inicio de la nación, que era una fecha básicamente colorada, y eso tenía que ver con visiones, en las que estaban involucrados nada menos que los fundadores de ambos partidos”.

“No olvidemos que Fructuoso Rivera, el fundador del Partido Colorado, el 25 de agosto de 1825 estaba, digamos, del otro lado, estaba adhiriendo a las fuerzas de Lecor. Entonces era muy difícil para los colorados defender una fecha de esa magnitud”, agrega.

Según advirtió Pasquet, el Partido Colorado “debe” institucionalizar el pedido de corrección, ya que “en la misma frase” de sus dichos sobre Rivera, Caetano señala que “los colorados miran con poca simpatía a esa fecha”. “Demasiado”, concluyó Pasquet.

Robert Silva, en tanto, se plegó al señalamiento de Pasquet y apuntó que será un tema de la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, de modo de “solicitar formalmente corregir ese garrafal error histórico”.

“Como ha sido reconocido por tantos historiadores, la acción de Fructuoso Rivera en el proceso independentista de nuestro Uruguay fue fundamental, en particular a partir del “abrazo del Monzón” en abril de 1825”, acotó el senador.

