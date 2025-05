“Era una persona libre, en el sentido más hermoso de esa palabra”: Drexler por Mujica

Política

El músico uruguayo Jorge Drexler habló sobre la muerte del expresidente José Pepe Mujica, ocurrida en la tarde de este martes, 13 de mayo, y dio una definición de quién fue el dirigente, político e ícono internacional.

“Pepe Mujica era un político en el sentido más hermoso que tiene esa palabra tan denostada. Y era una persona libre, en el sentido más hermoso que tiene la palabra libertad tan denostada”, escribió Drexler entrevistado por el programa argentino Perros de la Calle (Radio Urbana).

Entonces desarrolló sobre este último concepto: “La palabra libertad es una de las palabras más hermosas que hay, más difíciles de definir y más importantes”. “En un mundo donde la política es utilizada muchísimas veces como una herramienta de ascenso social y de ascenso económico, como ha pasado en muchísimos ejemplos, te encontrás con un tipo que entiende que la política es una vocación de servicio y que es, antes que nada, tratar al otro como quieres que te traten a vos”, completó.

“Son preceptos muy sencillos; las cosas que decía el Pepe eran muy básicas, pero no solo era lo que decía sino cómo vivía. Era el ejemplo, teniendo al alcance de la mano todas las posibilidades de contactos que tenía un jefe de Estado, que tome las opciones que tomó”, manifestó.

“Hoy me encantaría hablar de música y puedo, pero no quiero. Este no es el día para eso”, se sinceró el artista que reside en Madrid, España.

