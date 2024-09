“Era una complicación”: por qué Topolansky opina que Carrera se baje de lista “está bien”

Elecciones 2024

La exsenadora Lucía Topolansky aseguró que “está bien” que Charles Carrera renunciara a su lugar en la lista del Movimiento de Participación Popular (MPP) para estas elecciones después de su renuncia al Senado, en ambos casos luego de que la fiscal Silvia Porteiro pidiera su desafuero por la causa que lo investiga por irregularidades en el Hospital Policial.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), la exvicepresidenta dijo que si el senador renunciante no bajaba su postulación “era una complicación para él, para el Frente Amplio y para la lista”.

“Está bien que quiera ir ­[a la Justicia] como cualquier ciudadano común y corriente, y para eso tiene que renunciar. Eso me pareció bien, porque él está convencido de sus razones. También quiere ir por el juicio completo; también me parece bien, porque entonces tiene posibilidad de desarrollar sus razones, y no esos juicios abreviados”, expresó la exsenadora.

Topolansky dijo al noticiero que ni ella ni su esposo, el expresidente José Mujica, discutieron el asunto con Carrera.

“Evidentemente los tiempos no le daban; la feria mayor empieza ahora en diciembre y termina en febrero. Por más que hubiera salido electo no le daba, entonces era una complicación para él, el FA y para la lista”, dijo la exsenadora.

Según la referente del MPP, el juicio de Carrera no terminaría a tiempo para las elecciones, por lo que “era una realidad complicada” tanto para el Frente Amplio como para el sector.

Tal como informáramos, en la mañana de este viernes Topolansky anunció que Carrera no integrará ninguna lista al Parlamento de cara a las próximas elecciones de octubre.

“El senador tomó la decisión de renunciar a la banca, que se elevó a la Presidencia del Senado y se está llevando una carta a la Corte Electoral para renunciar a la lista”, dijo Topolansky en diálogo con Radio Oriental.

La dirigente insistió en que hay una decisión tomada, pese a que Carrera no había mencionado esa posibilidad. “Lo primero [renunciar a su actual banca] era lo inmediato”, sostuvo la frenteamplista.

Carrera está siendo indagado por presunto abuso de funciones luego de que diera el aval para que un hombre usara el Hospital Policial por tres años luego de que quedara en silla de ruedas porque le dieron un disparo presuntamente desde una fiesta de policías en Rocha.