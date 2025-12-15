“Era todo fuego”: hombres que rescataron heridos de triple choque en Colonia Nicolich

Locales

Dos trabajadores de la zona de Colonia Nicolich fueron testigos del siniestro en el que un vehículo del Ministerio de Defensa Nacional cruzó de senda en la ruta 102 y chocó contra otro camión y un ómnibus. Como consecuencia del triple choque, un hombre resultó herido de gravedad, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

En diálogo con Telenoche, los trabajadores relataron el momento en que se dieron cuenta del siniestro y cómo actuaron. “Se sintió una frenada y después el bombazo”, dijo uno de ellos al noticiero.

A raíz de la colisión entre los vehículos, el camión en el que viajaba un joven de 33 años y un acompañante se prendió fuego, por lo que los trabajadores fueron actores clave para que el hombre no muriera.

“Se empezó a apagar el fuego con los extintores. Si no fuera por nosotros, estarían mal”, rememoraron. Tal como informáramos, el herido de gravedad quedó atrapado en la cabina que se incineró, por lo que sufrió lesiones de suma gravedad, quemaduras y fractura expuesta. El joven fue trasladado en “estado delicado” al Hospital de Clínicas.

“Era todo fuego. El hombre gritando y todos desesperados corriendo para arriba y para abajo con los extintores. Le alcanzamos una mascarilla”, dijeron los trabajadores.

El camión militar que circulaba con tres ocupantes era conducido por un hombre de 30 años; sus dos acompañantes, de 22 y 42 años, y el conductor fueron trasladados por precaución, pero no resultaron con lesiones de entidad.

La Dirección Nacional de Bomberos trabajó en el siniestro, que es investigado por la Policía Científica.