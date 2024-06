“Era gigantesco”: director de Turismo de Río Negro fue mordido en la cara por un perro

Locales

José Luis Perazza es oriunde Mercedes, tiempo atrás fue director de Turismo de Soriano y actualmente ocupa el mismo cargo en la comuna de Río Negro.

Ayer, Perazza se encontraba en su ciudad natal repartiendo listas de su sector político cuando fue agredido por un can.

Perazza habló sobre el incidente con el periódico mercedario Acción, medio que solo posee edición impresa.

En el reportaje, el funcionario dijo que se acercó al portón de una casa para dejar una lista cuando fue atacado por un perro de gran porte, que le causó heridas en el rostro.

“Era gigantesco, tipo dóberman o pastor alemán. No ladró ni nada, apareció de golpe”, refirió

“Por suerte no me agarró el ojo”, dijo el jerarca, quien manifestó su preocupación por la posibilidad de que el can vuelva a atacar.

“M preocupa que un niño pueda acercarse al portón como me acerqué yo, y lo ataque”, dijo.

En posteriores declaraciones a la emisora fraybentina Radio Impacto, Perazza dijo que el incidente no fue “de mayores proporciones” y que se encontraba a la espera de una consulta con un cirujano plástico para saber más sobre los pasos a seguir.