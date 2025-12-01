“Entró en insolvencia”: confirman el concurso de Pablo Carrasco en Conexión Ganadera

Judiciales

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno confirmó el concurso necesario sobre Pablo Carrasco, socio y fundador de Conexión Ganadera. El “fondo ganadero” enfrenta miles de denuncias por estafa tras dejar de pagar las utilidades prometidas a los inversionistas.

Además del concurso sobre la empresa, también se declaró el concurso de Daniela Cabral, esposa de Gustavo Basso y directora del fondo.

Carrasco permanece en prisión preventiva, al igual que su esposa, Ana Iewdiukow, también recluida. Ambos fueron imputados por estafa y lavado de activos. Cabral, en tanto, cumple prisión domiciliaria y está imputada por un delito de estafa.

El concurso necesario fue solicitado en base a un contrato de arrendamiento rural firmado en 2020 entre las partes, en el que también intervino Hernandarias XIII, la mayor tomadora de ganado de Conexión Ganadera. En ese acuerdo, Carrasco actuó como director y fiador solidario.

Si bien Carrasco apeló la resolución y argumentó que no ejercía actividad comercial al momento de la solicitud, no acreditó adecuadamente el crédito ni inició acciones de cobro.

Apelaciones concluyó que el empresario desarrollaba actividad comercial, directa o indirectamente, a través de las múltiples sociedades en las que era socio, director y fiador. Asimismo, la Justicia entendió que existían “confusiones patrimoniales” con las empresas, ya que compartían domicilio contractual y responsabilidades.

En la sentencia, a la que accedió Montevideo Portal, se confirma que “Carrasco dejó de operar porque entró en insolvencia y no tenía sentido seguir el giro comercial y generar más obligaciones”.

“No estamos ante una persona que había dejado pacíficamente la actividad, sino ante alguien que tuvo que cesarla por el estado de situación de las empresas a su cargo”, añade el fallo.

Apelaciones también respondió al argumento del empresario y consideró que, “en vez de demostrar su estado de solvencia, el apelante pretende escudarse en cuestiones formales”.

