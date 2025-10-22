Policiales

“Entraron como una tromba”: coparon casa de anciano y lo golpearon hasta darlo por muerto

Ruben Pereira tiene 80 años y reside en la localidad coloniense de Nueva Helvecia. El pasado viernes le tocó vivir una experiencia terrible: tres delincuentes entraron a su casa, le propinaron una brutal paliza y lo dieron por muerto.

El hecho ocurrió sobre las 23:00 horas cuando tres sujetos irrumpieron en la finca del anciano.

Entraron como una tromba. Uno me agarró del cuello y me volteó al suelo, y otro me tenía de la cintura. El que me apretaba el cuello lo hacía de una manera tan imponente que yo creí que me moría”, contó Pereira en declaraciones a Radio del Oeste.

Mientras dos de los intrusos los sujetaban bocabajo en el suelo, el tercero lo golpeaba y le pedía que le dijera dónde guardaba el dinero. “No pude hacer nada, y me desvanecí”, contó.

Rato más tarde, Pereira volvió en sí, helado por el contacto con el suelo, y en un delirio. “Soñaba que peleaba con alguien, y ese alguien era una frazada que me habían tirado encima”, dijo. El octogenario estima que los maleantes lo dieron por muerto, y por eso cubrieron su cuerpo. “Deben haber pensado que morí”, resumió.

Posteriormente, el damnificado comprobó que los sujetos habían revisado su dormitorio, y que de un monedero había extraído 4.000 pesos y 100 dólares. “No sé cómo no se dieron cuenta de que en otro bolsillo [del monedero] había otro dinero”, comentó.

Posteriormente, Pereira recibió atención médica y se le diagnosticaron fracturas faciales y múltiples lesiones.

“No deseo que esto le toque a nadie, porque fue espantoso”, concluyó entre lágrimas.