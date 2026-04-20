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“Entramos en pánico”: 200 turistas aislados en lo alto de favela por tiroteo contra narcos

Una operación contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó atrapados a unos 200 turistas que se encontraban en ese momento en lo alto de un cerro conocido por sus impresionantes vistas al amanecer.

El operativo ocurrió en la favela de Vidigal y estuvo marcado por intensos tiroteos entre las fuerzas de seguridad y delincuentes vinculados al Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas de Brasil.

Según imágenes de TV Globo, la acción policial dejó aislados en lo más alto del “morro Dois Irmãos” a los turistas, muchos de ellos extranjeros, que disfrutaban en ese instante de las vistas de Río de Janeiro.

RJ: Operação policial no Vidigal deixou cerca de 200 turistas ilhados no alto do Morro Dois Irmãos nesta segunda (20). Tiroteio começou durante trilha do nascer do sol. A ação tinha como alvo um traficante escondido na comunidade.



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Sin embargo, luego todos ellos bajaron de la favela sin que hubiera ningún herido, según indicó una fuente de la Policía Civil de Río que informó de dos detenidos al término de la operación.

Uno de los turistas dijo a TV Globo que, inicialmente, al escuchar un tiro, pensaron que era un ruido normal, pero luego un guía turístico empezó a pedir a los visitantes que tuvieran cuidado. “Normalmente entramos en pánico”, dijo el consultado.

Otra de las visitantes afirmó que, en un primer momento, el grupo de turistas se puso nervioso cuando supieron que se trataba de una operación contra el narcotráfico, pero que después se tranquilizó.

La situación se normalizó una vez concluida la intervención de los agentes, que contó con el apoyo de las autoridades del estado de Bahía, en el noreste del país, y que tenía por objetivo arrestar a un grupo de presos que se fugaron de una cárcel de Bahía a finales de 2024.

La Policía Civil de Río defendió que la acción tenía como base información del Departamento de Inteligencia y que sus agentes “no escogen el enfrentamiento”.

“Quienes imponen el riesgo son criminales armados, que atacan a agentes del Estado y exponen deliberadamente a la población y a los visitantes. La Policía Civil seguirá actuando con firmeza para identificar, responsabilizar y sacar de circulación a estos individuos”, afirmó la institución.

Con información de EFE.