“Enredada en polleras ajenas”: cruce entre ediles en Rocha por referencia a infidelidad

Política

Montevideo Portal

La bancada de ediles del Partido Nacional (PN) del departamento de Rocha emitió un comunicado para expresar “su total repudio a las expresiones de agresión y discriminación basada en género que sufrió la compañera María Inés Rocha”, en la Junta Departamental.

Según señalan los curules blancos, el edil del Frente Amplio Julio Graña agredió e intentó intimidar a Rocha al finalizar la sesión.

“Se reclama la intervención inmediata por parte de la comisión de asuntos internos del cuerpo, así como de las autoridades del partido al que el mencionado edil pertenece, en el entendido de que este tipo de conductas son incompatibles con el marco del respeto que el ámbito se merece”, expresaron los ediles.

El episodio se desencadenó, según supo Montevideo Portal, cuando Graña quiso hacer uso de la palabra en la media hora previa de la sesión. Graña llamó por teléfono para anotarse, cuando hay que anotarse en forma presencial para esa instancia en la Junta Departamental de Rocha (JDR).

Por su parte, la edila recordó que “hay un librito muy lindo que les han entregado que es el del reglamento de esta Junta”.

Minutos más tarde, se leyó el artículo 32 del reglamento que señala que los ediles que quieran hacer uso de la media hora previa deberán anotarse en la Secretaría antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión.

“Es simplemente leerlo y nada más sobre la media hora previa. No se puede anotar por teléfono. Se hubiese evitado este mal momento. Después me gustaría que el señor edil que habló fuera de micrófono y dijo que me ‘enredé en la pollera que no uso’ [en supuesta referencia a infidelidades de su esposo en el pasado], se retracte. Me gustaría y creo que es de orden. Es una falta de respeto y toda la Junta lo escuchó. Me parece una falta de respeto terrible a una mujer por parte de un edil del Frente Amplio”, dijo Rocha.

Según el video difundido por la emisora de radio Esteña 103.1, Graña tomó la palabra tras lo expresado por Rocha y espetó insultos contra la edila.

“¿Ustedes quieren una disculpa? Yo le voy a pedir que cuando no se le pregunte a ella no conteste; tiene mucha boca”, apuntó Graña, lo que provocó el murmullo generalizado en el pleno departamental.

En diálogo con Montevideo Portal, José Luis Molina —edil y esposo de Rocha—, que no estaba en sala, dijo que posteriormente Graña se levantó de su banca y se dirigió a ella para increparla.

“Fue una situación gravísima. Le levanta la mano, como que le iba a pegar. Se metió en el medio un compañero del Partido Nacional”, relató Molina.

En su cuenta de Facebook, el dirigente hizo alusión al video y escribió: “Y falta la peor parte que no se ve, el señor edil se levanta de su banca y cruza hasta la de la señora edila para agredirla verbal y físicamente. Gracias a un compañero edil que paró al edil en cuestión no ocurrió algo peor. Lo vieron todos los ediles funcionarios de la Junta y gente que estaba en la barra”, escribió Molina.

“Quiero que sepas la verdad. Yo hace un tiempo, 2017-2019, me mandé una cagada con una mina, que me sacó por todos lados [en redes sociales]. Y el tipo le pega con eso. Como andas envueltas en las polleras ajenas, no sé qué, andas mal”, añadió Molina, en referencia a la agresión de Graña a su esposa.

El dirigente de Alianza Nacional, que además tiene intenciones de postularse como candidato a intendente departamental, señaló a Montevideo Portal que “van a ir por todo” y se está analizando con abogados ir a la Justicia.

“Además, vamos a pedir la renuncia de él. Lo más grave es que hasta esta hora nadie del Frente Amplio se ha comunicado, con todos los grupos feministas y derechos de la mujer que hay en Rocha”, apuntó Molina.

Hasta aquí llegamos !!! ,otra vez nuestra compañera edil María Inés Rocha agredida por un edil del Frente Amplio , intolerancia es Poco !!!@alianzauy @cdcamy @PNACIONAL pic.twitter.com/CmgtUcZgqC — José Luis Molina (@JoseLMolinaA) June 19, 2024

Montevideo Portal