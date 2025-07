“Enlaces sospechosos”: alertan por “correos electrónicos fraudulentos” en nombre de Udelar

Locales

La Universidad de la República (Udelar) advirtió este miércoles por “correos electrónicos fraudulentos” en nombre de la institución educativa.

“Desde la Udelar advertimos que se han detectado correos electrónicos falsos que simulan provenir de nuestra institución. Estos mensajes contienen adjuntos y/o pueden solicitar datos personales”, informó.

La Udelar recordó que no solicita “información sensible por correo electrónico”, por lo que instó a no interactuar con estos mails.

“Se exhorta a no hacer clic en archivos y/o enlaces sospechosos ni brindar información personal”, aseguró la universidad.

En ese sentido, señaló que “la situación será denunciada ante las autoridades correspondientes”.

