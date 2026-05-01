“Encontrar la forma”: El planteo de Joselo López sobre “profunda autocrítica” en Pit-Cnt

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Joselo López, líder del sindicato de funcionarios estatales (COFE), fue uno de los oradores este 1° de mayo del acto del Pit-Cnt por el Día Internacional de los Trabajadores.

Allí el dirigente sindical realizó distintos señalamientos sobre la coyuntura política nacional, así como internacional, pero también dedicó un pasaje de su discurso a un mensaje interno hacia el movimiento sindical.

Fue sobre el final de su discurso cuando López planteó una “profunda autocrítica” en la interna del Pit-Cnt, convocando al movimiento sindical a repensarse y “corregir errores”.

“Nosotros debemos también repensarnos como organización que nuclea a los trabajadores. Debemos corregir errores que hemos cometido y también plantearnos nuevos desafíos. Pensar el Uruguay de hoy a partir de una visión inamovible centrada en la unidad es un error histórico que nos aleja cada vez más de las necesidades de la clase trabajadora. Hay que pasar a la ofensiva y proponer una revolución al interior de nuestro movimiento sindical”, afirmó.

“Un cambio profundo que nos permita llegar a la mayor cantidad de trabajadores posible con una propuesta creíble, sólida, que entusiasme y contagie esperanza. El trabajo en Uruguay ha cambiado sustancialmente su forma desde 1966 a la fecha. Es difícil encontrar complejos industriales que acaparen miles de empleados como existían antes. Ni siquiera la era progresista con su efímera propuesta neodesarrollista logró revertir la caída del viejo proletariado industrial”, siguió.

Así, se refirió a una merma de los empleados de la industria manufacturera, que hoy implican el entorno 10% de la mano de obra ocupada.

“Aunque estamos poniendo el mayor esfuerzo para revertir esta situación, la realidad hoy muestra otra cosa. El mundo del trabajo se presenta como un gran caleidoscopio que muestra diferentes formas de explotación por parte del capital. Tenemos trabajadores dependientes, independientes, tercerizados, subcontratados, microempresarios, y emprendedores. Todos ellos trabajadores que de una forma u otra venden su fuerza de trabajo al capital”, planteó.

López dijo a continuación que el 99% del total de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas y ocupan el 68% de los trabajadores.

La mayoría de estos trabajadores están lejos del movimiento sindical. Nuestra tradicional forma de ver el sindicalismo los encasilla como patrones. Invito a hacernos esta pregunta: ¿Es correcto pensar que una persona cuyo patrimonio es un vehículo, con el cual entrega mercadería, es un patrón? ¿Cuál sería su medio de producción? Y en caso de emplear una persona, que muchas veces puede ser un familiar, ¿lo convierte en un explotador? Para nosotros la respuesta es que no.

Ante eso, López convocó a “de alguna manera acercar” a esos trabajadores al movimiento sindical. “Tenemos que encontrar la forma”, dijo.

“Seguramente no será proponiéndole que se unan a las medidas sindicales pensadas para un núcleo cada vez más cerrado de trabajadores. Nuestra revolución será acercar a estos trabajadores con propuestas concretas”, sumó.