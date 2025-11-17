Locales

“En todos lados”: meteorólogo anunció para cuándo se esperan más lluvias y un frente frío

La semana comenzó este lunes con un clima de fresco a templado, y así se espera que siga durante las próximas jornadas, donde habrá pasajes de frentes fríos, según dijo el meteorólogo Guillermo Ramis en Informativo Sarandí (radio Sarandí).

Para este lunes, la expectativa de máxima son 21 °C, en una jornada algo nubosa, mientras que para el martes se esperan hasta 25° C, con el pasaje de un frente frío.

El miércoles, las temperaturas oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 22 °C de máxima, lo mismo que para el jueves.

Ramis dijo además en radio Sarandí que se espera que el jueves “a última hora” comiencen las lluvias, que transcurrirán también “el viernes todo el día”. “El jueves más bien en el sur; el viernes en todos lados, con alguna célula de tormenta al sur del río Negro”, puntualizó.

El meteorólogo agregó que entre el jueves y el viernes pasará un frente frío.

