“En todo tengo responsabilidad”: Fernández sobre su gobierno a dos días de dejar el cargo

Internacionales

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, brindó este viernes una conferencia por cadena nacional en su país, a dos días de dejarle el cargo al presidente electo, Javier Milei.

“Lo que faltó, lo que nos impidieron hacer, lo que no debimos hacer o lo que debimos hacer de otro modo… En todo tengo responsabilidad”, expresó, y agregó: “No estoy aquí para cargar culpas en otros”.

Aun así, Fernández cargó contra al gobierno anterior, presidido por Mauricio Macri: “En estos cuatro años, hemos sufrido los efectos negativos de una deuda que irresponsablemente tomó el gobierno que me precedió. Esa es la principal causa de nuestra crisis social y económica”.

También destacó que su gobierno “acompañó las transformaciones que reclamaba el feminismo en las calles”, entre ellas la despenalización del aborto.

“Si algo me reprocho es no acabar con la grieta que nos enfrenta. He aprendido que para cerrar la grieta no hace falta someter al otro. No se trata de ver quién impone su relato. Lo que hace falta es caminar junto al otro, aprender a profundizar los acuerdos y minimizar las diferencias”, afirmó.

También pidió “defender cada día” la democracia cuando el domingo se cumplan los 40 años de su retorno tras la última dictadura militar (1976-1983).

“A 40 años de la democracia, defendámosla cada día, como nos enseñaron las Abuelas y las Madres, y todos y todas quienes nos marcaron el camino. Hoy más que nunca, más y mejor democracia siempre”, dijo el presidente.

Con información de EFE