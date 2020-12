¿En qué ámbitos se originan los casos de coronavirus que se registran en Uruguay?

Locales

Luego de las palabras de Rafael Radi y Fernando Paganini, el doctor Henry Cohen tomó la palabra en la conferencia del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) realizada este mediodía.

Cohen dijo que un 25% de los contagios, aproximadamente, vienen del ambiente intrafamiliar, 25 % del ámbito laboral, 25 % de la educación y hogares de ancianos, y el resto es de clubes, eventos sociales, centros de salud, entre otros.

"Todo el departamento se encuentra afectado. Nos permite ver en qué circunstancias ser más cuidadosos y recordar qué estrategias de mitigación siguen siendo necesarias: distanciamiento, uso de máscaras, lavado de manos, evitar reuniones prolongadas, evitar cantos o gritos en lugares cerrados y sin distancias adecuadas", dijo Cohen.

"Hemos comenzado a usar el término burbuja como alternativa al confinamiento, un contrato social en que los miembros permanecen solo en una burbuja al mismo tiempo, como forma de eliminar el riesgo, sin limitar los contactos sociales. Una burbuja es un grupo que se conecta mínimamente con otros grupos. Es clave en este momento en que se acercan las fiestas de fin de año", añadió.

Cohen, que coordina el área de planificación de salud, asistencia y prevención del GACH dijo que, si a este sistema "lo aplicamos adecuadamente, nos permite reducir el riesgo en las personas más vulnerables y disfrutar de nuestros familiares".

En ese sentido, dijo que es necesario "compartir con quienes convivimos, sin sobrepasar una cantidad razonable de personas, pero entre 6 y 10 como máximo. Hay que mantener la burbuja en el tiempo, no puede ser una hoy y otra mañana".

"Las consecuencias de la fatiga es el incumplimiento de las medidas no farmacológicas. Nos fatigamos porque somos humanos. No pasa solo a los uruguayos. Cada uno es protagonista y debe ser parte de la solución y no del problema. Somos los mismos que conseguimos poner a Uruguay como ejemplo mundial, y falta menos", afirmó Cohen sobre el cansancio y el desgaste por la situación de emergencia sanitaria.

Luego tomó nuevamente la palabra Rafael, Radi, que habló sobre las vacunas y la necesidad de reducir la movilidad y los contactos.

"Las vacunas que esperamos en el mediano plazo, para primer semestre del 2021, pero ojalá sea en el primer trimestre, son parte de un proceso de varios meses para progresivamente lograr la inmunidad comunitaria. Las medidas farmacológicas seguirán siendo cruciales.", dijo.

"Es imperativo reaccionar para retomar el control y aplanar la curva", dijo Radi. Agregó que las proyecciones están siendo desafiadas por las fiestas de fin de año y el ingreso de personas del exterior.

Sobre este punto, el doctor Cohen dijo que "el mundo ha vivido una situación sin comparación en la historia de la ciencia. Hay 11 vacunas en etapas avanzadas y se empezó a administrar la vacuna en algunos países".

