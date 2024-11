“En mis miras no está”, respondió Blanca Rodríguez sobre una eventual candidatura

Elecciones 2024

La senadora electa Blanca Rodríguez dijo que en este momento no se ve apuntando a una posible candidatura a la presidencia en 2029, un tema al que se refirió el expresidente José Mujica. En cambio, la exinformativista de Subrayado (Canal 10) señaló que su prioridad es abocarse en la tarea legislativa, debido a “todo el camino de aprendizaje” que tiene por delante.

“No me veo. Mirá, yo hace seis meses no sabía que iba a estar donde estoy. No tenía la más mínima idea ni la más mínima intención de estar donde estoy. Y me resulta muy difícil entonces, pensando en todo el camino que tengo para adelante de aprendizaje, pensar en otra cosa. Pero en mis miras no está”, dijo entrevistada por Arriba gente (Canal 10) cuando le preguntaron si se veía en la carrera hacia 2029.

“En mis miras está trabajar en esto, en lo que estoy, en el Senado, y desde allí hacer lo mejor por mi país. Pero no está eso de la gente que tiene como esa vocación de llegar hasta ahí, como ese objetivo. Que además a mí me parece muy legítimo que la gente tenga la ambición de ser cosas en la vida y trabaje para serlas con la mayor honestidad. Me parece muy legítimo. Yo no la tengo”, añadió.

Días atrás, Mujica había dicho que esperaba que para 2030 Uruguay tenga la primera presidenta, y mostró su favoritismo por Rodríguez.

“En las elecciones que vienen vamos a tener presidenta, y yo apuesto a Blanca [Rodríguez]”, afirmó Mujica, según informó Telemundo. “Me parece que es una buena candidata. Pienso eso, pero no sé si voy a estar vivo”, agregó.

