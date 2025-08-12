“En mi país…”: desde México, Cosse valoró rol de sistema de cuidados y a mujeres uruguayas

Política

Montevideo Portal

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, fue a México para participar de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En ese marco, se reunió con Claudia Sheinbaum, presidenta del país norteamericano y primera mujer en ocupar ese rol, según informaron a Montevideo Portal fuentes cercanas a la vicepresidenta uruguaya.

La decimosexta conferencia inició este martes en Ciudad de México en medio de exigencias para erradicar el miedo, la misoginia, los persistentes feminicidios y construir una sociedad del cuidado.

Al respecto, la vicepresidenta uruguaya dio un discurso en el marco del evento en el que destacó el rol del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) del país, así como también a distintos colectivos sociales integrados por mujeres.

Cosse recordó que el SNIC fue el “buque insignia” de Tabaré Vázquez durante su segundo mandato, lo que llevó a que el país haya “adelantado en muchos aspectos” en torno a este tema, aunque reconoció que “siempre hay mucho más por hacer”.

“A mí me gustaría considerarlo como una herramienta para abolir la violencia en todas sus formas posibles; como una herramienta para erradicar la pobreza infantil; como una herramienta para lograr la autonomía económica de las mujeres; para abolir la división sexual del trabajo; para erradicar la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y para lograr —no para promover— que accedan a la cultura, que accedan a la ciencia, que accedan al mundo del conocimiento para lograr, verdaderamente, incorporar el humanismo en nuestras sociedades”, manifestó la exintendenta de Montevideo en su oratoria.

Acto seguido, destacó a varios grupos y colectivos de mujeres que impulsan una red de cuidados en distintos aspectos.

“En mi país hay mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales y, habiendo recibido ese daño terrible, no se han quedado ahí, se han organizado y han transformado el daño personal en lucha colectiva”, expresó.

También saludó la fundación Honrar la Vida, un grupo de mujeres víctimas de enfermedades oncológicas que “se han unido para tenderle la mano a otras en su proceso de sanación”.

“En mi país hay mujeres que se llaman canguras que dan sus brazos y su calor a niños recién nacidos víctimas de abstención. Y lo que hacen es darles sus brazos. Vaya todo mi reconocimiento”, detalló.

Destacó, además, la labor del banco de leche materna del Hospital Pereira Rossell, y a las “cientos de miles de mujeres feministas” que se han organizado “para la lucha por la igualdad”. “Vaya hacia ellas mi reconocimiento, que también nos cuidan. No solo a las mujeres, sino a toda la sociedad. Las saludo en la Red Pro Cuidados”, apuntó.

“Verdaderamente el trabajo del SNIC requiere una acción transversal. Si va a ser una herramienta para abolir la violencia, si va a ser una herramienta para erradicar la pobreza infantil, si va a ser una herramienta para abolir la división sexual del trabajo, si va a ser una herramienta para darnos una pequeña oportunidad hacia la felicidad, requiere un tratamiento transversal. Porque donde haya una oportunidad, nosotras la tenemos que transformar en histórica. Para cuidar a las personas, para cuidar al planeta y para cuidar a la democracia. Es hora de transformar, compañeras y compañeros”, finalizó la vicepresidenta uruguaya.

A continuación, el discurso de Cosse:

Con información de EFE

Montevideo Portal