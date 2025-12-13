“En la derecha hay gente que piensa que puede violar la Constitución”, dijo Pereira

Política

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se hizo presente este sábado en un congreso del Partido Comunista y brindó un discurso, en el que se refirió a las críticas al presidente de la República, Yamandú Orsi, a la polémica con el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda y respaldó la necesidad de medidas ante la pobreza infantil.

El Partido Comunista desarrolla un congreso y este domingo elegirán las nuevas autoridades del sector frenteamplista.

“Lo que no puede pasar en Uruguay es que cualquier atrevido trate de la manera que quiera al presidente de la República [Yamandú Orsi]”, mencionó Pereira. En la misma línea, mencionó que desde el Frente Amplio no pueden permitir que se trate con irrespetuosidad a Carolina Cosse.

Con respecto al Presupuesto Quinquenal, que fue aprobado el pasado martes en la Cámara de Diputados, el presidente frenteamplista mencionó que “es de muchísima mejor calidad que el del gobierno de [Luis] Lacalle Pou”.

Pereira celebró que en la ley que empezará a regir a partir de 2026 se aplicaron impuestos para empresas multinacionales y para transacciones en el exterior.

Por otro lado mencionó: “Es un momento donde hay que pensar en la justicia tributaria, no hay que escandalizarse con la propuesta del Pit-Cnt, o con el IVA personalizado, o revisar el gasto fiscal. Hay que asustarse con que haya niños pobres en el Uruguay”.

Asimismo agregó que quizás no sea la propuesta de la central sindical la que solucione la problemática, pero que se debe encontrar una solución.

“En la derecha hay gente que hasta piensa que puede violar la constitución sin que le pase nada”, mencionó. Agregó que Ojeda, quien fue denunciado por supuestamente violar el artículo 124 de la Constitución al firmar un escrito como abogado, “trata de victimizarse”, afirmó Pereira.

“Le decían a [Álvaro] Delgado que no podía tener dos trabajos, pero no le dicen a Ojeda que no puede tener dos trabajos”, cuestionó.

