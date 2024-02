“En 72 horas aparecen Pluna, Ancap, y Venezuela: demasiada casualidad”, dijo Cosse

Política

La precandidata frenteamplista e intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, opinó este miércoles sobre el juicio internacional perdido por Pluna, así como los entredichos entre el presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, y los coletazos del vínculo de Ancap con Petroecuador.

“En las últimas 72 horas aparecen Pluna, Ancap, y Venezuela. ¿Por qué no hablamos del Uruguay? ¿Por qué no hacemos una campaña hablando de las cosas que Uruguay necesita? Me parece demasiada casualidad que en menos de 72 horas...tum tum, aparezcan las noticias de estos temas. Más allá de que yo estoy opinando de cada uno. Pero, la verdad, es un combo”, dijo en una rueda de prensa.

Cosse fue repreguntada si estaba sugiriendo que esos temas eran utilizados para perjudicar al Frente Amplio. “No sugiero, lo digo. Es una casualidad que me llama la atención y me parece que nos distrae de los temas importantes que es el presente y el futuro de Uruguay”, afirmó.

Cosse dijo que la resolución del juicio sobre Pluna “por supuesto es una mala noticia”, y agregó que “es un tema que viene de muy lejos”. “Todos los gobiernos tuvieron que ver con esto”, señaló y apuntó que “la compra fallida a Varig viene también de muy atrás”.

“Creo que no hay que usarlo en términos mezquinos en el marco de una campaña electoral. Ningún partido político se puede hacer el distraído en esto porque la venta fallida a Varig surgió mucho antes de los gobiernos del Frente Amplio, que fue ya el comienzo de un derrotero rumbo a un fallo total”, dijo.

Sobre el cruce de Lacalle Pou con la vice de Nicolás Maduro, Cosse consideró “lamentable que haya cruces de palabras entre personalidades con responsabilidades de los distintos países”. “Siento como un dolor que se metan con Uruguay, y por eso siempre digo que no hay que meterse en los temas internos de los pueblos”, afirmó.

“También quiero decir: qué casualidad que en las últimas 72 horas.... Yo en las casualidades mucho no creo. Y que empiecen a aparecer Pluna, Venezuela, alguna otra cosa más ¡Qué casualidad que aparece este ramilletito de cosas en las últimas 72 horas! Se ve que en Carnaval se pusieron creativos”, sostuvo.

Sobre el caso Ancap, Cosse contestó: “Si alguien tiene algo para denunciar tiene que hacerlo en la Justicia y muy rápidamente”.

