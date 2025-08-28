“Ella vio la esperanza”: mujer secuestrada y violada logró correr hacia patrullero

Internacionales

Una mujer de 28 años que había sido violada y secuestrada por su excompañero, un hombre de 35, logró escapar de su agresor gracias a que pudo aprovechar un momento providencial: el cruce con un patrullero.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes en la localidad de Conceição do Mato Dentro, en el estado brasileño de Minas Gerais.

Según informara el portal noticioso G1, la joven no vivía en esa ciudad, pero llegó allí para quedarse en la casa de su hermano y refugiarse de su excompañero, a quien temía. Los hechos demostrarían que ese miedo estaba más que justificado.

El agresor acechó la casa donde estaba la mujer, y cuando su hermano salió a hacer compras en el supermercado, irrumpió en el lugar armado con un cuchillo, atacó a su ex, le quitó el celular y la obligó a entrar en su coche.

Posteriormente, el sujeto condujo hacia la vecina localidad de Joaquim Felício. Durante el trayecto detuvo la marcha y abusó sexualmente de la víctima, a la que amenazó de muerte en reiteradas ocasiones.

Luego, cuando su captor se detuvo en una estación de servicio para cargar combustible, la mujer notó el arribo de un patrullero y aprovechó la oportunidad. Tal como se aprecia en las imágenes, la víctima notó la presencia del móvil policial antes de que el agresor lo hiciera; bajó del auto y corrió hacia los agentes. El secuestrador intentó impedirlo, pero los agentes intervinieron y lo detuvieron.

“Ella vio la esperanza de ser rescatada y, en cuanto tuvo la oportunidad, salió del vehículo y corrió hacia los agentes. El agresor fue detrás de ella, intentando evitar que hiciera contacto con el vehículo. En ese momento, los agentes lograron acercarse al sospechoso y lo arrestaron”, relató Márcio Brandão, capitán de la Policía Militar, en declaraciones recogidas por el citado medio.

Mulher de 28 anos que havia sido estuprada e estava sendo sequestrada pelo ex-companheiro, de 35, pede socorro a viatura da PM que peaasava pelo local. As cenas foram capturadas em um posto de combustíveis, localizado em Corinto (MG), ontem (26/8). pic.twitter.com/1lrJ2O8GU7 — ???????????????????? (@inter_fatos) August 28, 2025

El uniformado dijo que los agentes de policía que la rescataron realizaban patrullaje nocturno y recorren a diario los alrededores de la estación de servicio. Además, considera que, dada la conducta del agresor, en caso de no haber logrado escapar, sería altamente probable que la situación terminara en un asesinato.

El hombre, cuya identidad no se reveló, afronta cargos por violación, amenazas, secuestro y privación ilegal de la libertad, y se encuentra en prisión preventiva.