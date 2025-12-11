“El uruguayo más venezolano”: el abrazo de Washington Abdala con Corina Machado en Oslo

Internacionales

La líder opositora venezolana María Corina Machado finalizó en las últimas horas un período de casi 11 meses en la clandestinidad en su país tras realizar un viaje “secreto” a Oslo, capital de Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

Debido a ciertas demoras en el arribo, el galardón terminó siendo entregado en primera instancia a la hija de Machado, Ana Corina Sosa. La dirigente arribó sobre la madrugada de este jueves 11 de diciembre, y fue recibida por un centenar de seguidores.

Entre quienes se acercaron para saludarla, estuvo Washington Turco Abdala, exembajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien adquirió relevancia entre cierto público oriundo de Venezuela por sus discursos críticos del régimen de Nicolás Maduro en la asamblea.

Abdala y Machado se fundieron en un abrazo durante varios segundos. “El uruguayo más venezolano”, dijo una mujer que también se encontraba entre el público. Unas horas antes del arribo de la opositora a Oslo, el exlegislador del Partido Colorado publicó un video en sus redes sociales, celebrando el hecho.

“En pocas horas, aquí en Oslo, se va a consagrar el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Es un reconocimiento monumental y planetario para quien ha dado realmente todo por la causa de la libertad, la defensa de los derechos humanos y la recuperación de civilidad, tolerancia y democracia en su país”, aseguró.

Abdala consideró que la entrega del galardón para Machado es una “victoria de Venezuela, con los venezolanos y de todos los venezolanos, más todos los que sienten la causa de la libertad”. “Qué bueno que estas cosas pasen. Qué bueno que este Premio Nobel consagre esta evidencia absolutamente correcta y necesaria”, finalizó.

El exdiputado colorado, previo a su viaje a Noruega, lideró una marcha “por la paz y la libertad” en apoyo a María Corina Machado, con el lema “el Nobel es nuestro”. La convocatoria se realizó el pasado sábado 6 de diciembre en la rambla de Palermo, con un escenario montado a escasos metros del monumento a Simón Bolívar, libertador de Venezuela.

