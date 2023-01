“El rumbo está claro y es la libertad”: Javier García le respondió a Cosse, Orsi y Pereira

Política

El ministro de Defensa, Javier García, se refirió a las palabras de la intendenta Carolina Cosse, quien ha dicho en varias ocasiones que el gobierno “no tiene rumbo”.

En el encuentro del sector Todos, García le respondió a la jefa comunal y también a su par en Canelones, Yamandú Orsi, como al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

“Se han inventado ese relato, que además no se lo creen”, dijo el secretario de Estado. “Señora Cosse, señor Pereira y señor Orsi el rumbo está claro y es la libertad”, apuntó García.

“Puede pasar una de dos cosas: o que no lo entienden o que no lo comparten. Y yo creo que lo entienden, pero no lo comparten y está bien que no lo compartan”, dijo el ministro entre los aplausos de los presentes.

