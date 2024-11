Elecciones 2024

“El presidente voy a ser yo; eso quería que quedara claro”: Orsi sobre no subir impuestos

El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, habló este lunes tras el debate presidencial contra el nacionalista Álvaro Delgado, en declaraciones donde reafirmó su compromiso de no subir impuestos en caso de ser electo.

“Fue una linda instancia donde yo, por ejemplo, pude plantear lo que quería plantearle a la ciudadanía”, dijo el candidato en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

En la rueda de prensa, Orsi fue consultado sobre su compromiso de no subir impuestos, en relación a declaraciones anteriores de su eventual ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien había señalado la inconveniencia de asumir una promesa de ese tipo, ya que en un período de gobierno puede haber cambios coyunturales.

“Lo primero y claro es que el presidente voy a ser yo, y eso es lo que quería también que quedara claro en el debate”, dijo.

“Todo técnico tiene que tener la prudencia que su profesión le indica, pero incluso como mi adversario decía una y otra vez algo que no era cierto, yo lo tenía que reiterar. Porque no hay que dejar pasar así nomás las cosas. Aparte es una cantinela que el Partido Nacional hace muchos años viene llevando adelante: que el Frente aumenta impuestos. Y aunque no los aumentes va a decir igual que los seguís aumentando”, afirmó Orsi.

“Y mi pregunta fue, y ahí no tuve respuesta, si antes de irse van a devolver ese 2% que aumentaron de IVA. Porque ahí sí hay una muestra clara de aumento de tributos. No escuché nada”, completó.

A su vez, el candidato frenteamplista dijo que el debate “transcurrió mucho sobre lo que hizo el Frente Amplio; como si ahora no hubiera gobierno y ahora no hubiera realidad”. Además, agregó que Delgado se refería a “lo que había hecho el Frente y lo que no había hecho el Frente”.

“Yo como estoy mirando el presente y miro el futuro no tengo por qué hacerme cargo de lo que hicieron otros”, afirmó Orsi. “Yo sé lo que quiero hacer”, agregó.

El frenteamplista fue consultado sobre los dichos de algunos analistas, que lo vieron muy estructurado. Al respecto, respondió que en este tipo de instancias se tiene “un tiempo medido” en el cual se busca “transmitir cosas y cumplir con ese objetivo”. “La gente es inteligente, de la comparación entre lo que dice uno y lo que dice otro saca sus conclusiones”, dijo el candidato.