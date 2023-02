“El peor juicio mediático y político en años”: la carta de Astesiano tras ser condenado

Judiciales

El excustodio presidencial Alejandro Astesiano dejó una carta una vez que fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

En el mensaje, escrito a mano, negó su participación en varios actos ilícitos por los que fue investigado. Sobre el final, sentenció: “A todos los que me creyeron, gracias, gracias, gracias…”.

El texto dice: “No pasaportes rusos, no partidas o actas truchas, no documentación en mi oficina en blanco, no marfia del 4° piso, no pescado con droga, no espionaje, no escuchas, no seguimientos, no drones, no borrada de anotaciones judiciales”.

“El peor juicio mediático y político en años”, consideró Astesiano en la carta. El exfuncionario de Presidencia fue condenado por conjunción de interés personal y público, asociación para delinquir, revelación de secretos y tráfico de influencias.

