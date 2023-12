“El narco está de fiesta” y el gobierno “por suerte se va”: Lima sobre triple homicidio

Política

El intendente de Salto y precandidato presidencial por el Frente Amplio, Andrés Lima, criticó al gobierno este domingo por los tres homicidios ocurridos en una rapiña este sábado en un almacén de Estación La Floresta, en Canelones.

“Que el Gobierno Nacional y el ministro del Interior no anuncien más; hagan algo. No prometan más; concreten. Guarden silencio si no saben qué hacer. La inseguridad y el miedo están instalados en el pais. Los homicidios, son cosas de todos los días”, escribió en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

“El narco, está de fiesta. Por suerte, se van”, agregó Lima, en referencia al gobierno y el año de elecciones en 2024.

El hecho causó estupor en la zona y los vecinos aún tratan de entender qué fue lo que pasó, además de por qué los delincuentes reaccionaron con esa violencia.

Las víctimas fatales fueron un comerciante de 62 años, su pareja de 53 y uno de sus hijos, de 37.