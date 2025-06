“El juego del calamar” lanzó su última temporada este viernes en Netflix

Curiosidades

El juego del calamar, exitosa serie surcoreana que llamó la atención de millones de espectadores en todo el mundo, lanzó este viernes 27 de junio su esperada temporada final. El estreno ocurrió sobre la madrugada y puede verse por la plataforma de streaming Netflix.

La nueva entrega consta de seis episodios y, según adelantó el director Hwang Dong-hyuk, ofrecerá un desenlace “demente” y más cercano al estilo de la primera temporada. En una presentación realizada el pasado 13 de junio en Londres, Hwang aseguró que se trata del cierre definitivo de una historia que lo ha acompañado durante los últimos seis años. “Nunca imaginé este nivel de éxito. Es hora de decir adiós”, expresó.

No obstante, el universo de El juego del calamar podría no finalizar aquí. El actor Lee Byung-hun, que interpreta a Front Man, dejó abierta la posibilidad de un spin-off centrado en su personaje. Durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, respondió ante la eventualidad: “No estoy seguro, pero hay una posibilidad. Nunca se sabe lo que puede pasar”.

La trama de la temporada final se centrará en el conflicto ideológico entre Gi-hun, encarnado por Lee Jung-jae, y Front Man, en torno a su visión sobre la humanidad. Según explicó el director en una reciente conferencia de prensa en Seúl, el objetivo es invitar al público a reflexionar sobre si los seres humanos son capaces de construir un mundo mejor.

Lee Jung-jae, visiblemente emocionado durante la presentación en Londres, destacó el impacto global que tuvo la serie: “Nunca olvidaré las respuestas del público global hasta el día en que muera”, dijo el actor.

La segunda temporada de la serie alcanzó los 192,6 millones de espectadores, ubicándose como la tercera más popular de la plataforma, solo superada por Miércoles y la primera entrega de El juego del calamar. El fenómeno cultural, que comenzó como una crítica al sistema capitalista surcoreano, promete despedirse dejando huella.