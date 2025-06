Locales

“El frío da miedo”: relato de personas en situación de calle y por qué no van a refugios

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) decretó la “evacuación obligatoria” de personas en situación de calle, tras la muerte en las últimas tres semanas de seis individuos en esas condiciones. Noticieros uruguayos consultaron a dos hombres y una mujer por qué pasaron la noche a la intemperie, en vez de en refugios.

Marcelo, un hombre de 44 años, dijo a Telemundo que “el frío da miedo”. “Parece que te vas a morir”, reconoció. El hombre vivía en el Cerrito de la Victoria junto a su abuela, que murió.

Antes, dijo el hombre, trabajaba porque su abuela o algún pariente le conseguía trabajo, donde duraba, más o menos, un año. Marcelo pasó la noche del pasado miércoles debajo de los árboles, pero insistió en que “no le gustan los refugios”.

“Tenés que ir a las 18:00 a hacer la cola, y si no hay lugar te dan para otro lado, te dan para el boleto”, expresó. El hombre dijo que no tomaría un ómnibus para cambiar de refugio. Dijo, además, que tiene dos frazadas y que recibió comida de personas del barrio en el que yace.

En diálogo con Subrayado, una mujer dijo que el pasado martes durmió en la intersección de Soriano y Río Negro, donde yace desde que la “desvincularon” de un refugio “por faltar”.

“Traté de volver, pero no hubo caso”, dijo la mujer, y afirmó que no la han fueron “a buscar”. “Hasta ahora he estado esperando”, confesó. Según su testimonio, en los refugios “si te portás mal, te sacan para afuera”. Un mal comportamiento significaría “estar borracho, fumar pasta base o tener problemas con los compañeros”, contó.

En ese sentido, la mujer dijo que “la mitad” de la población en los refugios del Mides está “bien”, mientras que la otra “irregular”.

Para pasar la noche, dijo que se tapa con colchón, con cartón y frazadas, aunque a veces la Intendencia de Montevideo le saca sus pertenencias “si hay denuncia”. Entonces, vuelve a empezar “pidiendo otra vez”. La gente colabora “a veces”, dice.

Al ser consultada sobre si iría a un refugio, la mujer expresó: “Si me vienen a buscar sí; dejo la calle”.

Por otro lado, un joven que duerme en la calle dijo al noticiero de Canal 10 que “no lo pasaron a buscar” en la noche del pasado miércoles. “No entro al refugio porque fumo pasta base. Prefiero quedarme fumando pasta base. No te importa el frío ni la lluvia”, confesó, y reconoció su adicción.