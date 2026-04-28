“El diálogo continúa” y “más dudas que certezas”: reacciones ante anuncios por jubilación

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció en conferencia de prensa —junto al ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim— una serie de propuestas para el sistema previsional. Algunas serán incluidas en la próxima ley de Rendición de Cuentas y otras se presentarán como proyectos de ley ante el Parlamento.

La conferencia se dio en el marco de la finalización del Diálogo Social por la Seguridad Social y la presentación del documento oficial en la materia.

En tal sentido, el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani valoró que el documento “no es de unanimidades, sino de construcción colectiva y matices que enriquecen”. “Las propuestas servirán de insumo para que el Poder Ejecutivo defina prioridades e iniciativas que en muchos casos se deberán refrendar en el Parlamento”, argumentó el legislador a través de X.

“Gobernar se trata de escuchar y transformar la realidad con diálogo permanente y ese es el camino que hemos elegido ¡Seguimos cumpliendo!”, concluyó Caggiani, integrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Por su parte, el también senador oficialista Sebastián Sabini opinó que no se trata de un “decretazo” y, al igual que Caggiani, remarcó que “todas las medidas tendrán su espacio de discusión en el marco de proyectos legislativos”. “El diálogo continúa”, enfatizó, también en X.

En tanto, desde la oposición salieron al cruce del gobierno por la propuesta.

Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, manifestó que la conferencia “generó más dudas que certezas”. “¿Cuál es el rol de las AFAP y cuál del ente público existente o a crear? ¿Cuál es el cambio que proponen?”, escribió en dicha red social. A su vez, continuó al cuestionar la propuesta sobre la posibilidad de una baja de edad de retiro, y Rodríguez indicó que modificaciones en este sentido “deben tener en cuenta números serios que apuntalen la sustentabilidad del sistema, no meras expresiones de deseo [y] sin rigor técnico”.

“Por último, se habló de no poner en juego “las certezas jurídicas”. Lamentablemente esto es lo que ha venido haciendo el Gobierno de forma sistemática”, concluyó el diputado colorado en su análisis.