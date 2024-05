Elecciones 2024

“El adversario no es otro que el FA”: Sanguinetti abogó por moderación en la interna

El expresidente Julio María Sanguinetti, referente del Partido Colorado, publicó hoy un nuevo artículo en el hebdomadario digital partidario Correo de los viernes.

En su columna, el hasta hace poco secretario general de su partido aborda el tema de las próximas elecciones internas, a las que su partido llega en una situación inédita: siete aspirantes compiten por la candidatura.

“El que gana, gana, como se ha dicho. No importa si por mucho o por poco”, subrayó Sanguinetti, y advirtió que “como suele ocurrir en las internas […], algunos mensajes en vez de afirmar, rechazan a uno o a otro” y que “no son lo que se espera entre correligionarios”.

“Como veterano de mil combates que soy, puedo afirmar que no hay mejor estrategia que mostrar lo propio y posicionarse como el mejor desafiante para enfrentar al adversario, que no es otro que el Frente Amplio. Adentro del Partido hay competidores, pero no adversarios”, expresó.

“La historia nos dice que el votante de a pie repugna los cuestionamientos internos. Quiere ver a su partido unido para salir adelante, lo que reza para nosotros y para todos”, agregó.

En el mismo sentido, previno que “las naturales pasiones de los dirigentes no deben transformarse en un estéril enfrentamiento”.

Para Sanguinetti, “la competencia interna es emulación, superación, convencer de que quien se postula es la opción más eficaz para que el partido vote bien y se reedite una Coalición Republicana capaz de continuar la obra de modernización que se ha iniciado”.