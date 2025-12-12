¿El 2026 empieza bajo agua? Ramis advirtió no hacer “muchos proyectos” para el 31 y el 1°

Locales

El meteorólogo Guillermo Ramis compartió sus primeras predicciones para el fin de este 2025 y el 2026, y realizó una advertencia a los uruguayos para sus planes del 31 de diciembre y el 1° de enero.

En diálogo con Informativo Sarandí, el experto mantuvo su pronóstico para Nochebuena y Navidad, día en el que prevé “lluvias y tormentas”, así como temperaturas moderadas.

En tanto, para el 31 de diciembre y el 1° de enero el meteorólogo sugirió a la audiencia que “no haga muchos proyectos porque lloverá los dos días”.

El meteorólogo José Serra también compartió a Montevideo Portal su pronóstico para las fiestas. El panorama aún es inconcluso, pero el experto sugirió tener “un plan A y un plan B”, sobre todo para el 24. Serra recomendó “estar preparados”, ya que su pronóstico indica que ese día habrá un 50% de probabilidad de lluvias.

Para esos días, el experto prevé máximas de 26 °C y mínimas de 15 °C, por lo que las temperaturas serán “moderadas” y “no extremas”.

Según Serra, luego de las cálidas temperaturas de los últimos días, este domingo 14 de diciembre lloverá y dará inicio a “cierta inestabilidad para la semana del 21 al 27.