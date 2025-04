“Efecto Temu”: los motivos de la Cámara de Comercio para pedirle una reunión a Oddone

Economía

El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, anunció que se reunirán con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el próximo 8 de mayo debido a las consecuencias del “efecto Temu”, en boga desde hace varios meses.

El empresario dijo, en diálogo con Doble click (Del sol), que desde abril de 2024, cuando la plataforma china se posicionó en el país, a este 2025 la cantidad de “bultos” que ingresan pasaron de ser entre 45 y 50 mil por mes a 167 mil.

“Hay un despegue enorme, muy rápido, con cifras muy altas. La verdad es que no sabemos el techo”, dijo Lestido, y aseguró que Temu “está afectando seriamente al negocio nacional”.

Según el presidente de la Cámara de Comercio, en febrero de 2024 se movieron US$ 15 millones en valor compra.

Lestido insistió en que desde el gremio no buscan que se prohíba la plataforma china. “Las libertades no están en juego. Tampoco nos gusta prohibir y nosotros no queremos. En el caso de usarse, desde nuestro punto de vista, tendría que ser un caso muy extremo. Lo que sí tenemos que buscar son reglas de juego donde los comerciantes también puedan competir en condiciones similares; si no, se produce un desbalance muy grande”, planteó al programa radial.

En esa línea, Lestido afirmó que la situación de los grandes y pequeños empresarios frente a Temu “es totalmente diferente y desigual”. “El mismo producto yo lo puedo traer de una manera y no pago absolutamente nada y no tiene ningún control”, expresó.

“¿Estamos en contra de Temu? No. ¿Estamos en contra de la compra a través de plataformas digitales? Para nada. Es una herramienta excelente, que funciona muy bien. El tema es que tenemos condiciones desiguales en un mercado tan pequeño como es el nuestro, [en el] que cualquier cosa incide”, indicó el empresario.

Lestido especificó que los rubros más afectados son vestimenta (21%), juguetes (12%), artículos del hogar (10%) y calzado deportivo (10%).