“Durante un montonazo de años hemos usado el poder para el bien”: Besozzi tras triunfo

Política

Montevideo Portal

El reelecto intendente de Soriano imputado por varios delitos vinculados con corrupción, Guillermo Besozzi, celebró su triunfo con un discurso frente a la militancia que lo acompañó este domingo 11 de mayo.

“Hoy nos vamos a ir a casa con el deber cumplido, pero mañana hay que reconstruir, hay que zurcir”, manifestó Besozzi, quien permanece en prisión domiciliaria nocturna.

Además, entre otras cosas, contó que recibió el llamado de felicitación de varios políticos nacionalistas, entre ellos el expresidente Luis Lacalle Pou; Carlos Camy, Javier García, Sergio Botana y Beatriz Argimón. “Todos me han llamado”, enfatizó.

“Quiero agradecer a mi partido la confianza que me dio en aquel momento. Como me la dieron ustedes, el partido me la dio. Miren que en aquellos momentos fue duro decir: ‘Sigo’”, rememoró.

Entonces, agradeció a personas que le dieron el respaldo desde “otro partido”. “Me dijeron: ‘Guillermo, te tenés que levantar, tenés que seguir, tenés que insistir, que vamos a tratar de llegar de la mejor manera y, si podemos ganar, mejor’”, apuntó.

“El poder que nos confiere la gente cada 5 años hay dos formas de usarlo: una para el mal y otra para el bien. Funciona así esto. Nosotros durante un montonazo de años, 20 años, lo hemos usado para el bien. La prueba está. Hay que mirar con el espejo retrovisor cómo está este departamento. Lo que ha mejorado y la calidad de vida que hemos dado a la gente”, comparó.

“Es lo único que hacemos”, sentenció.

Montevideo Portal