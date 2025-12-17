Locales

“Duermen de día y actúan en la noche”: la queja de vecinos de Parque Rodó por indigentes

Luego de que dos indigentes que habían sido retirados por la Policía tras acampar en un arbusto ubicado en bulevar Artigas y Maldonado volvieran a ocupar el mismo lugar, vecinos se quejaron por la presencia de las dos personas.

Ambos habitan en el lugar hace más de dos semanas, por lo que las autoridades actuaron y los desalojaron de su campamento ubicado en el cantero central de bulevar Artigas. En el lugar tenían varias pertenencias, que se encontraban dispersas en el interior del árbol y que también fueron retiradas durante el operativo.

Un día después del accionar policial, los indigentes volvieron a acampar en el árbol.

Una mujer que caminaba por la zona —quien prefirió no dar su nombre—, dijo a Montevideo Portal que hace 14 años trabaja en un edificio que se encuentra frente al arbusto done acampan estas personas. “Siempre hubo personas que viven en la calle, más en esta zona, pero últimamente son más atrevidos y se meten con la gente”.

Algunos vecinos prefirieron no dar declaraciones pero enfatizaron en que estas personas han protagonizado algunos conflictos en la zona.

Un vecino, que vive en otro edificio cercano al lugar donde estas personas habitan, mencionó a Montevideo Portal que la convivencia con ellos es pésima, ya que “andan en malas”. “Ellos van por ahí y piden para comer o revuelven los tachos [de basura] y sacan algo”.

“Duermen de día y actúan en la noche”, afirmó.

“Ellos [señala al árbol] tuvieron problema con un muchacho del edificio, ya que andaban [los indigentes] apretando gente en la cuadra y tirando pedradas y el botija del edificio salió para ver qué pasaba”, explicó.

