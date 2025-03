“Dos meses antes de las elecciones”: cuestionamiento de Heber a Fiscalía por caso Besozzi

Política

Luis Alberto Heber, senador del Partido Nacional y exministro del Interior, se refirió este domingo a la investigación del caso del exintendente de Soriano Guillermo Besozzi, imputado el pasado jueves como presunto autor responsable de reiterados delitos vinculados con tráfico de influencias y peculado.

“Es realmente llamativo que la fiscal encargada del caso Besozzi, después de cuatro años, tome decisiones sólo dos meses antes de las elecciones”, dijo el nacionalista, en referencia a las departamentales del domingo 11 de mayo.

“A esto se suman los pronunciamientos del Frente Amplio en Soriano, ocurridos justo antes que se conocieran dichas decisiones”, agregó.

Asimismo, Heber afirmó que, “junto con manifestaciones como ‘ahora si podemos ganar en Soriano’”, el accionar de la Fiscalía “parece implicar una maniobra que termina logrando el objetivo deseado”.

“Además, ¿cómo es posible que las escuchas realizadas por la fiscal estén siendo publicadas en la prensa? Si no las investiga, sería responsable por su difusión. Todo esto es sumamente grave, ya que no existen garantías del debido proceso, cuestionó.

“En realidad, no me sorprende, lo peor es que no me llama la atención. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante estos atropellos”, sentenció el dirigente herrerista.

La Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional se reunirá el próximo lunes 17 de marzo para tratar el caso del exintendente Besozzi y le dará “seguimiento a todo este tema”.

