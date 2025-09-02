“Donde se sepa algo, se arruina el caso”: divulgan chats de Romina Celeste sobre Penadés

Judiciales

Montevideo Portal

Los abogados defensores del exsenador nacionalista Gustavo Penadés tuvieron acceso, por orden de la Justicia, al contenido de los celulares de la exmilitante blanca Romina Celeste Papasso, la primera denunciante contra el exlegislador, y Paula Díaz, mujer trans que radicó la denuncia falsa contra Yamandú Orsi.

El pedido fue tratado en una audiencia el pasado 26 de agosto. La defensa se basó en un informe que remitió la fiscal Sandra Fleitas, quien tomó el caso de la denuncia falsa contra el hoy presidente de la República, a la Fiscalía de Corte, asegurando que en el celular de Papasso había conversaciones relevantes para la investigación contra Penadés.

Según publicó Telenoche (Canal 4), la primera denunciante del exsenador manifestó lo siguiente en una conversación con Díaz: “Donde se sepa algo, se nos arruina el caso”.

En otro de los intercambios, se puede leer el siguiente mensaje: “No pasó nada para nosotros. Ya me avisó Soledad [Suárez], del lado de la fiscal y todo, no tenía nada, no tenía nada, estupideces nomás”.

Por otra parte, la investigación detectó chats entre Papasso y al menos tres personas que figuran como denunciantes de Penadés en la causa. En una de las charlas, que mantiene ella con la madre de un adolescente que le consulta si su hijo aparece como denunciante, responde: “Le tendría que preguntar a la abogada. Cualquier cosa te paso el teléfono de la fiscal”.

Además, en otro intercambio con un joven, que tenía 17 años en 2023, la exmilitante nacionalista le habló del dinero que percibirían si ganan el juicio, a lo que el hombre le responde que era “un montón de dinero”. Frente a esto, Papasso le dijo: “Vas a tener que decir que lo del viejo [Penadés] es verdad”.

Romina Celeste Papasso se encuentra en prisión desde agosto de 2024. Fue condenada a dos años y un mes de penitenciaría mediante un proceso abreviado en el que asumió la culpabilidad de cinco delitos, entre ellos, haber sido la artífice de la denuncia falsa contra Orsi.

Montevideo Portal