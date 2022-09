“¿Dónde estás, Jackie?”: Biden busca entre el público a congresista muerta hace un mes

El presidente estadounidense, Joe Biden, sorprendió este miércoles a los asistentes a una conferencia de la Casa Blanca sobre el hambre al preguntar si entre el público se encontraba Jackie Walorski, una congresista republicana fallecida en agosto.

"Jackie, ¿estás aquí? ¿Dónde está Jackie?. Iba a estar aquí", dijo el mandatario demócrata, de 79 años.

"Jackie, where's Jackie?," Joe Biden says about Rep. Jackie Walorski who died in a car accident a few months ago. pic.twitter.com/khdiesmEsx