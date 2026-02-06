“Doloroso”, “preocupante” y “desestructura”: reacciones por muerte de joven del INAU

Política

En la madrugada de este viernes, un adolescente de 14 años falleció en una clínica de salud mental, por lo que las autoridades dispusieron que la Fiscalía de 5° turno de Montevideo llevara a cabo una investigación. El joven estaba al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y se encontraba en esa clínica porque esta tiene convenio con el organismo público.

Esto despertó la crítica de distintos actores de la oposición.

En diálogo con Montevideo Portal, el senador del Partido Colorado Robert Silva recordó que impulsó un llamado a la Comisión Permanente del Parlamento de las autoridades del organismo. En esta línea, la muerte registrada este 6 de febrero “se suma a la preocupación” en torno a este tema, declaró.

A entender del expresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen-ANEP), las cuestiones en torno a este fallecimiento “parecen no estar claras”.

“Una de las circunstancias que nos motivó que concurran [las autoridades de INAU] fue las muertes que existen, en situaciones muy complejas y todas ellas distintas, que hablan de acciones que el INAU tendría que estar llevando en ámbitos que son de su exclusiva responsabilidad, ya sea por administración directa o convenio con organizaciones que contrata”, argumentó. En esta línea, manifestó que buscará increpar a los jerarcas para saber “las correcciones” que están llevando a cabo.

En tanto, el senador apuntó que ha habido una “desestructuración” en el organismo: “Ha hecho cambios abruptos en jefaturas departamentales, en coordinaciones de centros, sin mayores fundamentaciones (por la información que tengo)”, sostuvo Silva, y señaló que buscará indagar si las muertes de menores al amparo del INAU son “consecuencia de ese obrar donde se desestructuraron una cantidad de funciones importantes”.

“Creo que hay un problema de administración y de gestión muy importante. Hay que ponerlo sobre la mesa”, sintetizó.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian escribió al respecto en su cuenta de X: “Otra muerte de un menor bajo tutela del Estado. El INAU abre una investigación ‘de urgencia’. Ya es hora de que expliquen qué está fallando y por qué”, arremetió el legislador.

Finalmente, el presidente del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU e Inisa (Suinau), Joselo López, declaró a Canal 5 noticias y se refirió al tema como “situaciones muy dolorosas y preocupantes”.

“Hay situaciones que siempre a uno le queda la duda si se hicieron otras cosas y no se pueden haber evitado; bueno, en una situación de crisis como la que está instalada en la institución hoy eso es lo que nos preocupa”, manifestó el sindicalista.

