“Doble poncho” o ser “como una cebolla”: meteorólogo advierte por “masa de aire polar”

Montevideo Portal

Una “masa de aire de origen polar” ingresó a Uruguay este domingo, provocando un marcado descenso de las temperaturas y la formación de heladas en gran parte del territorio, según el informe del meteorólogo José Serra, quien recomendó extremar los cuidados ante el frío intenso.

El especialista advirtió que el fenómeno traerá consigo temperaturas inferiores a 0 °C, con mínimas que en Montevideo podrían ubicarse entre los 2 y 3 °C, mientras que en zonas del interior se prevén registros negativos. “A usar doble poncho e implementar el uso de mil capas, como una cebolla. De esa manera, mantenemos la temperatura del cuerpo”, sugirió de forma gráfica en el informe que brindó a Montevideo Portal.

De acuerdo con Serra, la irrupción de esta masa de aire frío generará heladas meteorológicas, principalmente por advección. Este tipo de helada ocurre cuando una masa de aire con temperaturas iguales o inferiores a 0 °C se desplaza sobre una superficie, enfriándola rápidamente.

En paralelo, hacia el centro y norte del país se espera la ocurrencia de heladas por irradiación, un proceso frecuente en invierno que se da cuando el suelo pierde calor durante la noche y la madrugada, en condiciones de cielo despejado y vientos calmos.

El meteorólogo subrayó, además, que “las heladas no caen, se forman”, y explicó que este fenómeno responde a la pérdida de energía de la superficie terrestre (radiación de onda larga), combinada con la presencia de una masa de aire muy fría y condiciones de alta presión atmosférica.

Para el lunes se prevé un cielo claro, con temperaturas máximas de entre 12 y 13 °C y mínimas promedio que oscilarán entre -1 y 2 °C, lo que favorecerá nuevamente la formación de heladas meteorológicas y agrometeorológicas.

El martes continuará el tiempo estable, con cielo claro a algo nuboso, máximas de 14 a 15 °C y mínimas de entre 1 y 3 °C, manteniéndose las condiciones propicias para nuevas heladas.

En tanto, el miércoles no se esperan precipitaciones, con cielo algo nuboso, temperaturas máximas de 15 a 16 °C y mínimas cercanas a los 5 °C, persistiendo las heladas de carácter agrometeorológico.