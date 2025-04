“Discuten con racionalidad”: el elogio de Macri a Uruguay durante su ola de críticas a CFK

Política

El expresidente argentino Mauricio Macri elogió el vínculo entre los partidos políticos uruguayos, al señalar que, pese a las diferencias, “el agua no llega al río”, según manifestó durante un pasaje de una entrevista en el que formulaba fuertes críticas a la también expresidenta del país vecino Cristina Fernández de Kirchner.

Al final de una nota con LN+, Macri accedió a responder con breves conceptos sobre algunas de las personalidades políticas por las que se consultaba. Sobre Cristina Fernández, dijo que “sigue sin entender cómo funciona la economía” y “cómo funciona el mundo”.

“Ha hecho mucho daño todos estos años. Ha engañado a mucha gente que de verdad repite lo que ella dice”, continuó.

Casi de inmediato, al seguir con sus críticas, aludió al expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou para realizar una comparación entre Argentina y Uruguay. “¿Por qué tanta mentira? Así no se puede discutir nada. Hablábamos de Uruguay... En Uruguay pueden hablar porque el agua no llega al río, porque los tipos ponen la verdad sobre la mesa y discuten en un ámbito de racionalidad. No en esta locura de que vale decirle cualquier barbaridad al otro”, señaló Macri.

