“Disciplina partidaria”: argumento de senador del FA que votó venia a Ache pese a oponerse

El senador del Frente Amplio (FA) Gustavo González resolvió votar por “disciplina partidaria” la venia a la exvicecanciller Carolina Ache para que sea designada como embajadora en Portugal.

El legislador, perteneciente al Partido Socialista, sostuvo que “no estaba de acuerdo” con el nombramiento de la dirigente colorada. “He votado por absoluta disciplina partidaria. Mi argumento fundamental es que para mí un embajador debe ser de absoluta confianza política del Poder Ejecutivo, y no puede ser el caso de Ache”, manifestó durante la sesión.

A su entender, un embajador “tendría que ser del Frente Amplio”, es decir, del partido político “que gobierna hoy en día”. “Hay muchos compañeros frenteamplistas que tienen esa capacidad, más la confianza política” de pertenecer al partido oficialista, detalló entrevistado por el periodista Leonardo Sarro.

En diálogo con Montevideo Portal, González indicó que no tuvo “ningún problema” con la bancada de Senadores del FA por este tema. “Lo planteé y los compañeros entendieron que yo votara por disciplina partidaria”, señaló.

En la misma línea se expresó el senador oficialista Eduardo Brenta, quien aclaró a Montevideo Portal que “entiende” a su colega. “Tiene todo su derecho” de manifestarse como lo hizo, concluyó.

