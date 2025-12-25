“Dios mío”: vecino de Punta del Este denunció desbordes en festejo de Navidad en la rambla

Locales

Un grupo de vecinos residentes de la Playa Mansa de Punta del Este denunciaron, durante la madrugada de este jueves, ruidos molestos y desbordes causados por un grupo de jóvenes que se concentró sobre la rambla para celebrar la Navidad.

En un video filmado por un hombre, consignado por el medio local Cadena del mar, se puede observar a una gran cantidad de personas apostadas sobre la vereda escuchando música a un volumen alto y a un joven orinando al costado de un contenedor de basura.

El registro habría sido realizado sobre las 6 de la mañana, hora a la que arribó una camioneta policial para controlar lo que estaba ocurriendo allí. “Dios mío. La Policía se dignó a llegar a las 6 de la mañana. ¡Qué bien! ¡Qué buena!”, se escucha decir al vecino.

En ese momento, los efectivos policiales lograron que los jóvenes pusieran pausa a la música que estaban escuchando. Además de la tardanza de la Policía, el vecino se quejó de que las personas utilicen “de baño” los basureros y que hagan “picadas” con las motos.

De acuerdo con el citado medio, los vecinos de la zona comentaron que no es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza y que es algo que se agrava durante la temporada de verano. Los residentes señalan que la problemática incluye el volumen de la música, “aceleradas” de vehículos y el uso del mobiliario público como baño.

